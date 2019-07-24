Bursaspor'dan Batalla'ya flaş teklif

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Arjantin'de bulunan Batalla ile irtibata geçti. 2018 sezonunda futbolu bıraktığı için kulüpten ayrılan Batalla'ya forma giymesi için teklif götüren Erdoğan, "Seni ağabey olarak takımın başında görmek istiyoruz. Bu takımı seninle birlikte süper lige çıkartmak istiyoruz. Onun için tekrar aramıza katıl" dediği öğrenildi.

Batalla'nın da düşünmek için Erdoğan'dan süre istediği belirtildi.

Öte yandan Bursaspor yönetimi mali sorunları çözüp, transfer tahtasını açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Süleyman Aydın

