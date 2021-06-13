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Bursaspor'dan Timsah Arena için yapılan yangın uyarısına cevap geldi

Bursaspor'dan Timsah Arena için yapılan yangın uyarısına cevap geldi
Bursaspor'dan Timsah Arena için yapılan yangın uyarısına cevap geldi

Bursaspor taraftarının Timsah Arena etrafında çıkan dumandan kaynaklı olarak kulübü uyarmasının ardından açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, her hangi bir sıkıntı olmadığını, durumun stadyumdan kaynaklanmadığını açıkladı.

Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena çevresinde çıkan duman yeşil-beyazlı taraftarı endişelendirdi. Kulübe atılan mesajlar sonrası da Bursaspor Kulübü, yeni sosyal medya mecrası Timsah Arena adresinden açıklama yaptı. Yapılan bildiride, bir taraftarın gönderdiği görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"Stadımızın çevresindeki duman taraftarlarımızı endişelendirmiş. Herhangi bir sıkıntı olmadığını ve Timsah Arena çevresindeki bir yapıdan sadece duman ve koku geldiğini belirtmek isteriz."

Barış Yalım
 

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