Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Bu esnada futbolcuların oldukça zorlandığı ancak büyük de keyif aldığı gözlendi. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise tempolu koşular yaptı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

Barış Yalım