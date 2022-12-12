Bursasporlu futbolculara izin verildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Somaspor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'da oyunculara izin verildi. Her mağlubiyet sonrası aralıksız izin kullanan oyuncuların bu geleneği devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetimindeki yeşil-beyazlı oyuncular, yarın yapacağı antrenmanla 19. haftada oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına startı verecek. Bursaspor-Nazilli Belediyespor müsabakası Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Barış Yalım

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