Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler durdurulamıyor

TFF 1. Lig'de bu sezon da Süper Lig'e yükselemeyen Bursaspor'da genç oyuncuların yükselişi devam ediyor.Geride kalan sezonun son maçlarında fazla süre almaya başlayan Eren Güler, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

346 dakika sahada kalmasına rağmen 4 gole imza atan Eren Güler, rakip fileleri havalandıramaya U-19 Ligi'nde de devam ediyor. Çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, Altınordu ve Adana Demirspor'a birer, son olarak da Giresunspor'a iki gol attı. TFF 1. Lig ve U-19 Ligi'nde toplam 586 dakika sahada kalan Eren Güler, 8 gole ulaşırken, 73 dakikada bir gol sevinci yaşamak önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

Barış Yalım

