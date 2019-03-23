Bursaspor'un borcu 492 milyon

Bursaspor Kulübü'nün toplam borcu, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz tarafından açıklandı. Yeşil-beyazlı kulübün toplam borcunun 491 milyon 631 bin 609 lira olduğu belirlendi. Bursaspor Kulübü'nün borcu; ticari borç 45 milyon 859 bin 984 lira, kamu borç 39 milyon 743 bin 774 lira, yönetici borç 107 milyon 797 bin 113 lira, finansal borç 101 milyon 316 bin 269 lira, sportif faaliyet 159 milyon 923 bin 336 lira ve diğer borçlar da 39 milyon 991 bin 133 lira olarak dağılım gösterdi.

Bursaspor Kulübü'nün kısa vade borcu 201 Milyon 135 Bin 764 lira 30 kuruş, uzun vade borcu ise (30.06.2023 yılına kadar) 290 milyon 495 Bin 844 lira olarak belirtildi.

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu'nun Mali Kongre Denetim Kurulu Raporu'na göre 2018 yılı için onaylanan gelir bütçesi 309 milyon 480 bin lira olup 30.11.2018 tarihi itibari ile gerçekleşen rakam 247 milyon 602 bin 35 lira oldu.

2018 yılı için hazırlanan ve onaylanan gider bütçesi 298 milyon 68 bin lira iken gerçekleşen gider (30.11.2018 ) 309 milyon 316 bin 192 lira oldu. 2018 yılı için 11 milyon 412 bin lira kar yapılması beklenirken, 30.11.2018 itibari ile 61 milyon 714 bin 157 lira zarar edildiği bilgisi paylaşılan raporda, bu zararını oluşmasında kur artışının da negatif etkisinin olduğu zira toplam borcun yaklaşık yüzde 48-52'lik kısmının döviz borcu olduğu belirtildi. 2019 yılı içinse yönetim kurulunca hazırlanan bütçede gelirlerin 311 milyon lira, giderlerin ise 308 milyon 772 bin lira olduğu ve 2 milyon 228 bin lira kar edilmesi beklendiğinin planlandığı raporda yer aldı.

Bursaspor'un gelir kaynaklarında bilet, loca, reklam, isim hakkı, sponsorluk, yayın hakkı, transfer geliri, bağışlar, üye aidatları, spor okulları ve kira gelirleri gibi etkenler baz alındı.

Süleyman Aydın



