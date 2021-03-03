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Bursaspor'un defans hattında kriz yaşanıyor

Bursaspor'un defans hattında kriz yaşanıyor
Bursaspor'un defans hattında kriz yaşanıyor

Bursaspor’da Boluspor maçı öncesi defans hattında kriz yaşanıyor. Kart cezalısı olan Cüneyt Köz ve Aykut Akgün’den faydalanamayacak olan yeşil beyazlı takımda Onur Atasayar’ın da hala eski durumuna dönmemesi, Teknik Direktör Mustafa Er’in elini kolunu bağlıyor.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da defans hattı sıkıntısı yaşanıyor. Akhisarspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Cüneyt Köz ve Aykut Akgün'den faydalanamayacak olan yeşil beyazlı takım, Onur Atasayar'ın da eksikliğini fazlasıyla hissediyor. Koronavirüsü ağır atlatan Onur'un, Boluspor maçında da forma giymesi zor görünüyor. Teknik Direktör Mustafa Er'in ise defans hattını gençlere emanet etmesi, hatta farklı mevkilerdeki futbolcuların yerlerinde değişiklikler yapması bekleniyor. Ayrıca 41 yaşındaki teknik adam da Akhisarspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Boluspor deplasmanında kulübede yer almayacak.

Barış Yalım
 

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