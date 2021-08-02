Bursaspor'un efsane ismi Mesut Şen, kabri başında anıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, efsane isimlerinden Mesut Şen'i vefatının 1. yılında unutmadı. Mesut Şen, bugün Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar ile anıldı. Anma törenine Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Yalçın Canbaz, Mustafa Ermiş, Emrah Kılıç ve Hasan Gürler yer aldı. Ayrıca Bursaspor'un altyapı oyuncuları ve Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler de anma törenine katıldı. Sevenleri efsane ismi dualarla anarken, Mesut Şen'in ailesi de katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

Barış Yalım