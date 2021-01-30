Bursaspor'un genç yıldızına Alman kancası

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler genç yıldızlara çevrildi. Transfer tahtasını kaldıramamasına rağmen gösterdikleri performansla hem Türkiye hem de Avrupa'da birçok takımın transfer listesine giren oyuncular için karar aşamasına gelen yeşil beyazlı yönetimin ne yapacağı merak konusu. 1 Şubat 2021'de sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi başta Ali Akman olmak üzere Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'le alakalı transfer teklifleri alan Bursaspor Kulübü, futbolcularını elde tutmak istiyor. Ancak maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor Kulübü'nde Başkan Erkan Kamat, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman'ı da para kazanmadan göndermek istemiyor. Özellikle Alman kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg'un ciddi şekilde ilgilendiği 18 yaşındaki futbolcu için formül arayan Başkan Erkan Kamat'ın, son üç günde nasıl bir yol izleyeceği de camia içinde dikkatle takip ediliyor. Ayrıca Bursaspor Kulübü, Ali Akman ve diğer oyuncuları, olası transferi söz konusu olsa dahi, sezon sonuna kadar takımda tutmayı hedefliyor.

Barış Yalım

