Bursaspor'un kadro değeri 10 milyon Euro'yu aştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kadro değerindeki artış devam ediyor.

Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeşil-beyazlı takımın 2020-2021 sezonu başında 3 milyon 600 bin Euro olan piyasa değeri 10 milyon 350 bin Euro'ya ulaştı. Geçen ay kadro değeri 8 milyon 200 bin Euro olan Bursaspor'un en değerli futbolcusu ise yine Burak Kapacak oldu. 21 yaşındaki futbolcunun değeri de 2 milyon Euro olarak belirlendi. Kapacak'ı, Emirhan Aydoğan (875 bin Euro) ve Batuhan Kör (850 bin Euro) takip etti.

Barış Yalım

