Bursaspor'un Özer Hurmacı ile golcü kimliği ortaya çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattındayken Bursaspor'un başına geçen ve aldığı olumlu sonuçlarla takımı 12. sıraya kadar yükselten Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlıların golcü kimliğini de gün yüzüne çıkarttı. Bayburt Özel İdare Spor maçıyla kariyerine adım atan Hurmacı, İnegölspor, 24Erzincanspor, Düzcespor, Menemen FK, Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor müsabakalarından 15 puan elde etti. Yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri de tam 17 kez havalandırdı. Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı maçlarda 2.4 gol ortalamasına ulaşan Bursaspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

Barış Yalım



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