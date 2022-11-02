Bursaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Tahsin Tam'ın istifa etmesinin ardından toplantı yapan yönetim kurulu, Sportif Direktör İsmail Ertekin'i teknik direktörülük görevine getirdi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzün teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirilmiştir. Sezon başından bu yana Sportif Direktörlük görevini üstlenen Ertekin'e yeni görevinde başarılar dileriz.



Barış Yalım



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