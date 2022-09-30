Bursa'ya çalışmak için gelen kişi, 2 saat sonra silahla vuruldu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi bir doğu ilinden Bursa'ya inşaatta çalışmak için geldi. Bursa'ya geldikten yaklaşık 2 saat sonra kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Berke Erdal



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