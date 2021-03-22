Bursa'ya kar tekrar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 7 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklenen Bursa'da, hava sıcaklığının da perşembe gününe kadar 17 derece azalarak 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bugün karla karışık yağmur beklenen Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yarından itibaren 4 gün sürecek kar yağışı bekleniyor. Bugün için sıcaklığın en yüksek 7, en düşük 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 151 santimetre olarak bildirildi.