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Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için canını tehlikeye attı, metrelerce kovaladı

Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için canını tehlikeye attı, metrelerce kovaladı
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için canını tehlikeye attı, metrelerce kovaladı

Arnavutköy’de evinin bahçesinde bulunan kömürlüğe giren hırsızlarla karşı karşıya gelen kişi, hırsızları durdurmak için canını tehlikeye atıp araçlarının önüne atladı, metrelerce kovaladı. Çalınan malzemelerini kurtarmak isteyen adamın çaresizliği çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için canını tehlikeye attı, metrelerce kovaladı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde mahallede bulunan dükkanının açmak için evinden çıkan Erdoğan Hüseyin Öztürk, dışarı çıktığı esnada bahçesinde bulunan hırsızların araçlarına kendi ürünlerini yüklediğini gördü.

Hırsızlara doğru koştuğu esnada araca binerek kaçmaya çalışan hırsızlar önce Öztürk'ün üzerine araba sürdü daha sonra ise hızla kaçmaya başladı.

Hızla ilerleyen aracın peşinden metrelerce koşan Öztürk aynı zamanda bağırarak cadde den geçen diğer araçlardan yardım istedi. Erdoğan Hüseyin Öztürk'ün o çaresiz anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayla alakalı konuşan ev sahibi Erdoğan Hüseyin Öztürk, “Ben sabah evden çıktım bu tellerden atladılar bende hemen koştum geldim arabayla bana çarpıp kaçtılar. Jeneratör gibi malzemeler çalmışlar yoldan geçen arabaya kes diye bağırdım ama oda anlamadı bende korktum baya şikayetçi oldum dün karakoldaydım. Yakalasaydım polise teslim ederdim kesinlikle” dedi.

Batuhan Toprak
 

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