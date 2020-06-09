İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza hayatını kaybetti

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza hayatını kaybetti
Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza hayatını kaybetti

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Burundi hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın geçtiğimiz Cumartesi günü kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Nkurunziza'nın bir süre süre sonra sağlık durumunun düzeldiği, ancak bugün geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Öte yandan 55 yaşındaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2005'ten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.