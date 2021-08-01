Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları dokuzuncu gün yarışlarıyla devam ediyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da Kokugikan Arena'da çeyrek final müsabakasında Tayland'dan Jutamas Jitpong'la karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı sporcu, mücadeleden galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Böylelikle madalyayı garantileyen Buse Naz, 4 Ağustos Çarşamba günü yarı finalde ringe çıkacak.

Karşılaşmayı yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.