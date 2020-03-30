Buse Terim Bahçekapılı: 'Babam taburcu oldu ve güneş açtı'

Koronavirüs tedavisi gören ve hastaneden taburcu edildiği duyurulan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu süreçte iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, şunları aktardı:

"Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son postumda ‘sen iyileştiğinde güneş açacak' yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"