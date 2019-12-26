Büşra Yıldırım özgün reklam stili ile milyonlara ulaşıyor

Son yıllarda sosyal medya platformlarının kendini geliştirmesi ve her geçen gün daha fazla kitleye erişebilmesi birçok kişi ve firmanın reklam anlayışlarının değişmesine sebep olmuştur.

Öyle ki tek bir sosyal medya reklamcısı sayesinde milyonlarca kullanıcıya ulaşılabilmektedir. Bu da şirketlerin reklam çalışmaları için düzinelerce insana değil tek bir insanla iletişime geçmesine olanak sağlamaktadır.

Sosyal medya reklamcılığı kişi ve firmaların isteği üzerine belirtilen reklam kampanyasını sosyal medyadan geniş kitlelere yayma işidir. Bu iş de diğer işler gibi uzmanlık isteyen bir iştir ve sosyal medya reklamcılığında uzman kişileri bulmak her geçen gün bu işe atılanlar yüzünden bir hayli zorlaşmaktadır. Tabi ki sektörde alanında uzman sosyal medya reklamcıları da bulunuyor. Bunlardan birisi de Instagram'da @busraninonerisi kullanıcı adıyla bulunan Büşra Yıldırım'ı sayabiliriz. Yaptığı büyük çıkışlarla son dönemlerin en iyi performansına imza atan Büşra Yıldırım @busraninonerisi instagram hesabında yaptığı reklamlarıyla ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan en güvenilir hesap konumuna gelmiştir. Yapmış olduğu reklamlar hem firmaların geniş kitlelere hitap etmesine yardımcı olmuş hem de takipçilerinin en iyi firmaları tanıyıp onlardan alışveriş yapmalarına imkân sağlamıştır. Yaptığı reklamların yanı sıra takipçilerine birbirinden çeşit hediyeler vererek takipçilerinin gönlünde yer kazanmıştır.

Son yıllarda firma ve kişilerin \%80'ine yakın kısmı reklamlarını sosyal medya reklamcıları aracılığıyla yaptırıyor ve daha düşük bütçelerle daha fazla kitlere erişebilmektedirler. Kendisi aynı zamanda moda tasarımcısı olan Büşra Yıldırım şimdiye kadar pek çok farklı kişi ve firma ile çalışmış, çalışmış olduğu bu kişi ve firmaların tamamına yakınını ulaştırmış olduğu hedef kitleye göre memnun bırakmıştır.

Göstermiş olduğu bu başarının nedenlerinden birisinin takipçilerine vermiş olduğu hediyeler olduğunu dile getiren Büşra Yıldırım dağıtacağı hediyelere devam edeceğini ve bu hediyeleri @busraninonerisi Insragram hesabından yapacağını da belirtti. Her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşan Büşra Yıldırım ileriki dönemlerde takipçilerine vereceği hediyelerin sayısının da artacağının sinyallerini verdi.

Siz de ücretiz olarak bu hediyelere sahip olmak istiyor ve firmanızın veya kendinizin daha fazla hedef kitle tarafından bilinmesini istiyorsanız @busraninonerisi Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

