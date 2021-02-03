İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büşra'nın hayali gerçek oldu

Büşra'nın hayali gerçek oldu
Büşra'nın hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 yaşına giren özel gereksinimli Büşra Çelik’i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı. Belediye personellerini ellerinde pasta ile karşısında gören Büşra Çelik, “Geleceğinizi biliyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e ziyaretleri sırasında, doğum gününü kutlamasını isteyen özel gereksinimli Büşra Çelik'in (23) hayali gerçekleştirildi. Başkan Güngör'e yaptığı talep üzerine Büşra'nın 23. yaş günü için sürpriz bir kutlama düzenlendi. Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuğba Gökçen ve belediye personelleri, 23. yaş gününde Büşra Çelik'in Karamanlı Mahallesindeki evine ziyaret gerçekleştirerek, doğum günü pastasını ve hediyelerini verdi. Ayrıca düzenlenen doğum gününde Büşra'nın sürpriz bir konuğu da vardı. Başkan Güngör, yeni yaş günü için Büşra'ya iyi dileklerini iletti.

Yapılan ziyaretten ve sürpriz doğum gününden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büşra Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün yanına gittiğimde beni geri çevirmedi. Hemen adresimi ve numaramı aldılar. Bana amcam gibi yaklaştı, öyle sevdim onu. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam, onu görmek için tüm yeğenlerim geldiler. Sabahtan beri heyecanla bekliyordum. Geleceğinizi biliyordum. Allah kendisinden de emeği geçenlerden de razı olsun” ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.