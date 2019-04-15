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Bütçe Mart ayında 24,5 milyar TL açık verdi

Bütçe Mart ayında 24,5 milyar TL açık verdi
Bütçe Mart ayında 24,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Mart ayında 24 milyar 476 milyon 520 bin TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosunu paylaştı. Buna göre, Mart ayında bütçe gelirleri 54 milyar 369 milyon 741 bin TL olurken, toplam harcamalar 78 milyar 846 milyon 261 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 11 milyar 380 milyon 898 bin TL, faiz dışı harcamalar 67 milyar 465 milyon 363 bin TL olarak gerçekleşti. 

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 13 milyar 95 milyon 622 bin TL eksi olurken nakit dengesi ise 24 milyar 476 milyon 520 bin TL açık verdi. 

Bütçe Ocak-Mart döneminde ise toplamda 36 milyar 160 milyon 450 bin TL açık verdi.  

Ali Canberk Özbuğutu

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