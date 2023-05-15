Bütçe Nisan ayında 132,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, 2023 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 400,4 milyar TL, bütçe gelirleri 268 milyar TL ve bütçe açığı 132,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 365,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 98 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Nisan ayında 31 milyar 33 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 400 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 497 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Nisan ayında 400 milyar 444 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 214 milyar 281 milyon TL harcama yapıldı. Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,6 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 oranında artarak 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,8 iken 2023 yılında yüzde 9,4 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 232 milyar 704 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 247 milyon TL oldu.

2022 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 63,3 oranında artarak 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,4 iken 2023 yılında yüzde 7 oldu. 2023 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 oranında artarak 232 milyar 704 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,2 iken 2023 yılında yüzde 7,3 oldu.

Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 382,5 milyar lira oldu

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 445,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 62,7 milyar TL ve bütçe açığı 382,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 310 milyar TL ve faiz dışı açık ise 247,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 135 milyar 154 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,9 oranında artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,1 oranında artarak 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 863 milyar 739 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 160 milyar 368 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 766 milyar 638 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 38,6 oranında artarak 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 863 milyar 739 milyon TL oldu.

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