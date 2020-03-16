İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bütçe Şubat ayında 7,36 milyar TL açık verdi

Bütçe Şubat ayında 7,36 milyar TL açık verdi
Bütçe Şubat ayında 7,36 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 7 milyar 362 milyon 731 bin TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Şubat ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini paylaştı. Buna göre, Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon 35 bin TL olurken, toplam harcamalar 93 milyar 498 milyon 766 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 14 milyar 162 milyon 445 bin TL, faiz dışı harcamalar 79 milyar 336 milyon 321 bin TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 6 milyar 799 milyon 714 bin TL eksi olurken bütçe dengesi ise 7 milyar 362 milyon 731 bin TL açık verdi.

Bütçe iki aylık dönemde ise toplamda 14 milyar 138 milyon 561 bin TL fazla verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.