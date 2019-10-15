Butik Lezzet Günleri 24 Ekim'de başlıyor

Soğuk havaların gelmesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinler tüketilmesinin önemi artıyor. Şekersiz, glütensiz, fermente, ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı Akmerkez Butik Lezzet Günleri 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Etkinlikte doğal gıda ürünlerinin yanı sıra doğal kozmetik ve aksesuarlar ile yüzde yüz pamuklu ürünlerin de satışı yapılacak. Butik Lezzet Günleri, dört gün boyunca ziyaretçilerine sağlıklı yaşamın kapılarını açacak.