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Butik lezzet günleri ve tasarım pazarı tüketicilerle buluşuyor

Butik lezzet günleri ve tasarım pazarı tüketicilerle buluşuyor
Butik lezzet günleri ve tasarım pazarı tüketicilerle buluşuyor

Akbatı, Mart ayını iki etkinlikle karşılıyor. 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek “Butik Lezzet Günleri”nde sağlıklı yaşama dair birçok seçenek sunuluyor. 8-13 Mart tarihleri arasındaki “Tasarım Pazarı” ile misafirler özgün tasarımlarıyla dikkat çeken markaların ürünleriyle tanışıyor.

Baharı sağlıkla karşılamak isteyenler Akbatı Butik Lezzet Günleri'nde buluşuyor. Beş gün boyunca birçok farklı butik markanın yer alacağı etkinlikte katkısız yiyecekler ve doğal kozmetik ürünler misafirlerin beğenisine sunuluyor. Etkinliğe katılan markaların ürünlerinin tadımını yapan misafirler aynı zamanda sağlıklı ve iyi yaşamın kapılarını da aralıyor.

Butik Lezzet Günleri'nin hemen ardından Kadınlar Günü'nde başlayacak “Tasarım Pazarı” ile sanat, alışveriş ve tasarıma dair benzersiz bir deneyim de yaşanıyor. Stil ve işlevselliği bir araya getiren seramik tasarımlar ve stilinize ince dokunuş yapan takılar, 8-13 Mart tarihleri arasında Akbatı Tasarım Pazarı'nda olacak.

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