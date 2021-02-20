Bütün zorlukları korona virüsü yenmek için aşıyorlar

Kayseri'de korona virüsle mücadele de en ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarının azmi, alkış topluyor. Sarız ilçesinde de zorlu kış şartlarına boyun eğmeyen sağlık çalışanları, korona virüsü yenmek için aşılamaya devam ediyor.

Yaşlıların aşılanmasını yapan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sarız İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibi, ilçeye bağlı Dallıkavak Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Güzel Çelik'e ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kar kalınlığın 30 santimi bulduğu mahalle yolunda bütün zorlukları aşan ekipler, Çelik'e ulaşarak korona virüs aşısını yaptı.

Ekipleri azmi de mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Ali Göç

