'Büyük' Altay'ın 'Büyük' Mustafa'sı

Kariyeri boyunca Altay forması ile 121 gol kaydeden “Büyük” lakaplı Mustafa Denizli, bu dönemde özellikle kornerden attığı gollerle adından bahsettirmişti. Altay'da futbolcu olarak son kupasını 1980'de kazanan Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarıp bundan 41 yıl sonra bu kez teknik adam olarak siyah-beyazlı kulüple bir kupa daha kaldırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Denizli, henüz 16 yaşındayken Altay Spor Kulübü'nde profesyonel sözleşmeye imza attı. Mustafa Denizli'nin 1965 yılında siyah-beyazlı kulübe attığı bu imza Türk spor tarihinin en önemli figürlerinden birisinin de doğuşu anlamına geliyordu.

Lakabı "Büyük" Mustafa oldu

Altay'da oynadığı yıllarda sol ayağını çok iyi kullandığı için giderek dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Mustafa Denizli, 70'li yıllarda takıma kendisinden yaşça küçük olan Mustafa Turgat'ın dahil olması ile “Büyük” Mustafa olarak anılmaya başlandı. Türk lehçelerinde “Altay” ismi “büyük dağ” anlamı taşıdığı için “Büyük Altay” olarak anılan siyah-beyazlılar, böylece kendileri ile bütünleşecek “Büyük Mustafa”ya da kavuşmuş oldu.

Henüz 19 yaşında Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında uzatmalarda attığı golle takımını finale taşıyan Mustafa Denizli, artık takım içinde kendine yer edindi. Sonraki sene o dönemki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Norveç ekibi Lyn Oslo'ya elenirken, deplasmanda 4-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü atan Denizli, böylece Avrupa'daki ilk golünü de atmış oldu. Altay'da 18 sene aralıksız olarak forma giyen, şimdiki adıyla Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı futbolcularından olan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı formayla toplamda 121 kez fileleri sarsarken, kornerden direkt olarak attığı 18 gol ise ününe ün kattı.

Yönetimi istifa ettirdi

Altay yönetimi bazı sebeplerden dolayı Mustafa Denizli'yi kadro dışı bıraktığında ise bu karara karşı çıkan Denizli'nin, yönetimin toplantı yaptığı odaya girerek, “Ben de sizi bu kararınızdan dolayı istifaya davet ediyorum” dediği ve hemen 1 gün sonra Mazhar Zorlu başkanlığındaki Altay Yönetimi'nin istifa etmesi ise tarihteki yerini aldı.

1980 yılında 12 gol ile ligin en çok gol atan oyuncusu olan “Büyük” Mustafa, aynı sezon sonu Türkiye Kupası'nı kazanıp kaptan olarak kupayı kaldırdı. Kariyeri boyunca çok sevdiği İzmir'den ayrılmamak için İstanbul kulüplerinden gelen transfer tekliflerini geri çeviren Denizli, Temmuz 1983'te transfer olduğu Galatasaray'da 1 sezon oynayıp sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandırdı.

41 yıl sonra Altay ile kupa kaldırdı

1984-1985 sezonunda Alman Jupp Derwall'ın yanında Galatasaray'da 3 sene yardımcı antrenörlük yapan Denizli, kariyerine artık bir teknik adam olarak devam etmek için ilk adımı attı. Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor, Manisaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Rizespor'u çalıştıran Denizli yurt dışında ise Almanya ekiplerinden Alemannia Aachen, İran ekiplerinden Piroozi, Tractor, Pas Tahran ve Persepolis ile Azerbaycan ekiplerinden Hazar Lankeran'ın başında yer aldı. EURO 2000'de milli takımın başında yer alan Denizli; İtalya, Belçika ve İsveç'ten oluşan gruptan grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı. Bu, Türkiye milli takımının o güne kadar aldığı en iyi derece oldu. “Üç büyükler” olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Denizli, son olarak Altay Yönetimi'nin çağrısı üzerine kendini “Büyük Mustafa” yapan siyah-beyazlı kulübe gelerek takımın başına geçti.

30 Nisan 2021 tarihinde Altay ile anlaşan Denizli, bu anlaşmadan alacağı ücretin ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını istedi. Altay ile TFF 1. Lig'de normal sezonu 5. sırada bitiren Denizli, play-off müsabakaları sonrasında ise şampiyon olup 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e “merhaba” dedi. “Büyük Mustafa” elde ettiği bu şampiyonlukla 1980'de kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından 41 yıl sonra Altay ile bir kupa daha kaldırdı.

Ali Gözeten