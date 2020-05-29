Büyük Çamlıca Camii'nde günler sonra korona tedbirleriyle ilk cuma namazı kılınacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camiine de vatandaşlar namaza saatler kala geldi. Maske kuralına özen gösteren vatandaşlar, evlerinden seccadelerini getirdi. Seccadesi olmayanlara ise Üsküdar Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Namaz saati sırasında yağmurlu olacağı ihtimali üzerine vatandaşlar caminin içinde, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saf tutarak namazlarını kılacak. Görevli ekipler, caminin avlusuna da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şerit çekti.

Günler sonra camiye gelen vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ve camileri özlediklerini söyleyerek tedbirlere uyduklarını belirtti. Öte yandan, Cuma namazı öncesinde camide sık sık sosyal mesafe ve maske konularında uyarılar yapıldı.