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Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı
Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sırı binlerce kişinin kıldığı bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe verdi.

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı - Tıkla İzle

Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişinin aynı anda saf tuttuğu bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe erdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbede bugünün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanı olduğunu söyleyerek, "Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babamızla, acı-tatlı günlerimizin ortağı, can yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci yaşayalım.

Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Yüce Rabbimizin 'Müminler ancak kardeştir' ilahî fermanına uyarak aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim.

Âhirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd edelim. İslam beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenâb-ı Hak'tan lütuf ve inayet dileyelim" dedi. Hutbenin ardından dualar edildi.  

Mustafa Esen - Caner Evyapan

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