Büyük İstanbul Mitingi öncesi Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru çeşitli toplu taşıma araçlarını kullanarak yola çıktı. Miting alanına Marmaray kullanarak gelen vatandaşlar, Yeşilyurt ve Yeşilköy duraklarında yoğunluk oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar coşkusu dikkat çekti.

“İnşallah liderimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz”

Güzel bir atmosfer olacağına ve çok kalabalık beklediklerini belirten Emine Solmaz, “Valla çok heyecanlıyız. Bu İstanbul ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir seçim. Bu seçimde biz de vatandaş olarak kendi liderimizi desteklemek için buraya geldik. Güzel bir atmosfer olacak inanıyoruz çok kalabalık bekliyoruz, tarihi bir seçim çünkü. Miting alanına girebilir miyiz, bilmiyorum, inşallah gireriz. Giremesek de burada olmanın verdiği bir onu ve gurur var. Buraya gelmiş olmak bile güzel. Biz ezici üstünlükle kazanacağımıza inanıyoruz. İnşallah liderimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz” dedi.

“Heyecandan dün gece hiç uyumadım”

Pendik'ten geldiğini ve heyecandan dün gece uyuyamadığını dile getiren Kevser Kiremitçi, “Reisi desteklemeye geldik. Güzel şeyler olacak, kazanacak biliyoruz. Pendik'ten geldik. Oradan buraya gelmeye değer. Heyecandan dün gece hiç uyumadım” diye konuştu.

“Onun konuşmaları bize ilham veriyor”

Ülkesini seven herkesin bu mitinge gelmesi gerektiğini söyleyen Erdal Aktaş, “Tarihi bir gün, vatanını seven herkesin, bu ülkeyi seven herkesin bu mitinge gelmesi lazım ve reisi desteklemesi gerekiyor. Çok kalabalık olduğu söyleniyor. Biz de girebilecek miyiz bilmiyorum ama inşallah herkes sığar, girer izler reisi çünkü onun konuşmaları bize ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Senat Destanoğlu

