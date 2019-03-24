Büyük İstanbul Mitingi/Canlı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşuyor:

Sayın Cumhurbaşkanım, MHP'nin sayın Genel Başkanı, Türkiye sevdalısı değerli kardeşlerim Yenikapı ruhunu yaşatan kahraman İstanbullular… İstanbul, sen şehirlerin şahısın. İstanbul sen şehirlerin sultanısın. İstanbul peygamber efendimizden müjdesin.

Şehitler, gaziler emanetisin. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in fethetti, Mimar Sinan'ın süslediği, Atatürk'ün işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın çöpten çukurdan çamurdan susuzluktan çıkararak İstanbul… 1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.

"Ayırmak yok, ötekileştirmek yok."

"Sandıktan kardeş İstanbul çıkacak"

"İstanbul'da trafik çile olmaktan çıkacak"