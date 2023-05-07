Büyük İstanbul Mitingine akın eden binlerce vatandaş D-100 karayolunda kuyruk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor. Mitinge gitmek için binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar D-100 karayolundan miting alanına doğru adeta akın etti. Miting alanına gitmek için yola çıkan vatandaşlar D-100 Karayolu Edirne istikametinde yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100 Karayolu'nda Büyük İstanbul Mitingine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ellerindeki bayrakları araçların camlarından sallayarak sloganlar eşliğinde ilerledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek ellerindeki bayraklarla birlikte miting alanına D-100 Karayolu'ndan yürüyerek ilerledi.

Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç

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