İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyük medyan okuma: 'Ben Tek, Siz Hepiniz'

Büyük medyan okuma: 'Ben Tek, Siz Hepiniz'
Büyük medyan okuma: 'Ben Tek, Siz Hepiniz'

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen 'Ben Tek, Siz Hepiniz' kıyasıya bir rekabete sahne olacak.

Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından Berke 'Thaldrin' Demir ve Muhammed 'Theokoles' Işık PUBG'de oyunseverlere karşı tek başına meydan okuyacak.

Oyun hiç bitmez diyen oyuncular bu sefer büyük bir meydan okuma ile karşı karşıya. Türkiye'nin önemli yayıncılarından Berke 'Thaldrin' Demir ve Muhammed 'Theokoles' Işık PUBG'de tek başına herkese ‘Ben tek siz hepiniz!' diyecek. Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı ve tek başlarına oyunseverlere karşı mücadele edeceği bu büyük kapışma 23 Mart Cumartesi (bugün) akşamı 21.00'den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin'in kanallarında canlı olarak yayınlanacak.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.