Büyük taşınma devam ediyor... Son uçuş Singapur'a yapıldı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidiyor. Atatürk Havalimanı'ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor. İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkan dev konvoy İstanbul Havalimanı'na ulaştı

İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla TIR ve taşıtların seyri hız kazandı. Atatürk Havalimanı'ndan koordineli olarak art arda yola çıkan yüzlerce araçlık konvoy İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul Havalimanı'na dün gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. ‘Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma işlemi, saat 22.00'de iki havalimanı arasındaki bazı güzergahların trafiğe kapatılmasıyla hız kazandı. Bu kapsamda yüzlerce TIR ve Atatürk Havalimanı'nda görevli çok sayıda taşıt, İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere koordineli bir şekilde yola çıktı. Taşınma sırasında oluşan konvoy ise dikkat çekti. Yola çıkan TIR'lar ve taşıtlar yaklaşık 40 kilometrelik seyrin ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Tonlarca malzeme ve araç, nizamiye kapısından geçerek aprona giriş yaptı. Taşınma işleminin tamamlanması sonrasında ise İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a



Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı. Uçuş öncesi düzenlenen törende THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolculara biniş kartlarını verdi.

İstanbul Havalimanı'na taşınan Atatürk Havalimanı'nda son uçuş TK 54 sefer sayılı İstanbul - Singapur seferi oldu. 02.00'da gerçekleşen sefer öncesinde düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener, havalimanı yetkilileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi spor spikeri Tuğçe Saatman ile birlikte yolcularla tek tek ilgilendi. Yolculara biniş kartlarını veren Aycı, ayrıca son uçuşun anısına hazırlanan hatıra biletlerini hediye etti.

Yolcular, düzenlenen kısa veda töreninin ardından uçağa alındı.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç - Ferhat Yasak - Tunacan Atalay