'Büyük yıl sonu indirimine gidiyoruz'

Mobilya sektörünün yerli oyuncularından Konfor Mobilya, 2018 yılını 'arınma yılı' olarak tanımladı. Yıllık ortalama 15 milyon dolar ihracat yapan ve 2019'a 30 milyon dolarlık ihracat hedefiyle giren şirketin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Sektörün zor bir yıl geçirmesine ve konsept dönüşümü sebebiyle satış noktalarımızı yüzde 70 azaltmamıza rağmen, Konfor Mobilya olarak yılı yüzde 35 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

"2019'da ise 40 yeni konsept mağaza ile 'büyük atılım dönemi'ni başlatıyoruz"

Eski konseptle faaliyet gösteren 120 mağazayla başlanılan 2018'i, yeni konseptiyle müşterilerini karşıladığı 40 mağaza ile kapattığını kaydeden Gönen, "Konfor markasının 20'nci yılını simgeleyen 2019'da ise 40 yeni konsept mağaza ile 'büyük atılım dönemi'ni başlatıyoruz. 2019 yılı hedefimiz ise 200 konsept mağaza. Ayrıca; tüm ürünlerde yüzde 30 indirim ve ikinci üründe etiketin yarısını kapsayan Büyük Yıl Sonu İndirimi kampanyasıyla tüketicinin yeni yılı daha konforlu karşılamasını sağlayacağız. Tüm ürünleri yüzde 30 indirimli alan tüketiciler, aynı seriden en az iki modül alımı yaptıklarında ise üçüncü alımlarını etiketin yarısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Konfor Yatak markalı ürünlerde de 'Eskiyi Getir Yeniyi Götür' kampanyasıyla net yüzde 30 indirim ve ikinci ürüne etiketin yarısı indirimle tüketiciye ulaşacak".