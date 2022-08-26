Büyük Zafer'in yıl dönümü 1922 öğrenci ve öğretmenle kutlandı

Türkiye'nin 55 ilinde 116 okulda öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında anlamlı bir projeye imza attı. Öğrencilerin; Kurtuluş Savaşı dönemine tarihsel empati yaparak yazdığı metinler "Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri" isimli kitapta toplandı. Hazırlık aşaması 1 yıl süren proje çerçevesinde öğrenciler; Kurtuluş Savaşı'nı dönemi araştırarak, kronoloji ve tarihi gerçeklere bağlı kalarak savaş günceleri yazdılar. Öğrenciler “Orada Olsaydım” düşüncesiyle kendilerini savaştaki bir askerin, annenin, mebusun, nişanlının yerine koydular. Meclis- Cephe- Anadolu bakış açısı ile olayları başarılı bir şekilde analiz eden günceler arasından 100 eser seçilerek okuyucuyla buluştu.

Geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Öğrencilerin emekleri ile oluşturulan ve geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak kitap için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de bin 922 Uğurlu öğrenci, öğretmen, yönetici ve velinin katılımıyla lansman düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakan öğrenciler Gündoğdu Meydanı'na kadar bando eşliğinde coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

“Bu kitap atamıza bir saygı duruşu”

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen lansmanda konuşma yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Büyük Zafer'in 100. yılına yakışacak simge bir kitapla Türkiye'ye seslenmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. “Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri” projesinin, Uğurlu öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize saygı duruşu niteliğinde olduğunu ifade eden Çiçek “100 yıllık muhteşem zaferin 55 yılına şahitlik etmiş bir eğitim kurumu olarak Atatürk'ün bize gösterdiği yolda ilerleyip, vatan sevgisi ile dolu çağdaş uygarlık çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz. O öğrenciler ki aldıkları bu eğitim-öğretim ile çok anlamlı bir esere ve etkinliğe imza attılar. Kurtuluşa giden süreci, kolektif bir günlüğe dönüştürerek “Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri” projesini hayata geçirdiler. Öğrencilerimiz tarafından kaleme alınan güncelerde, o dönemde yaşanılan olayı, duyulan acıyı ve sevinci hissedebiliyoruz. Kitabımızın gelirleri TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Toplumsal hafızamızın izlerine tanık olduğumuz bu değerli kitapta emeği olan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Kitapta bir kadın kahramanı canlandırdım

"Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri” isimli kitapta bölümler hazırlayan öğrenciler de görüşlerini paylaştı. Öğrencilerden Dilay Asya Kumay, “Ben kitapta Şerife Bacı bölümünü yazdım. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mühimmat taşımasını ve soğukta donarak ölmesini bir başka askerin dilinden yazdım. Tarihi çok seven. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına çok saygı duyan ve okumayı çok biriyim. Kitapta bir kadın kahramanı yazmak istedim. Kadın kahramanlarımız, ‘erlerimiz sözünden dönse bile biz sözümüzden dönmeyiz' demişler, bu sözü çok seviyorum. Ben bunun altını bir daha çizmek istedim” dedi.

Öğrencilerden Demir Bozkurt ise kitapta meclisteki bir mebusu anlattığını belirterek, “Anlattığım dönemde Kütahya-Eskişehir savaşı yeni kaybedilmişti. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündemdeydi, görüş ayrılıkları oluşmuştu. Anlattığım mebus ise direnişin devam etmesi konusunda fikir sunmuştu. Böyle bir projenin içinde bulunmak gurur verici. Kitabın tamamını olmasa da bir bölümünü yazdım. Bizim adımıza geleceğe bırakılacak bir eser, o yüzden mutluyum” diye konuştu.

Bol bol araştırma yaptık

Böyle bir projede yer aldığı için çok gururlu olduğunu söyleyen Defne Ağgül ise, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben bir şehit annesi ve oğlunu askere gönderecek bir anneyi anlattım. Kitap gerçekten çok güzel oldu. Bunu hazırlamak için çok fazla araştırma yaptım ve şehit annelerinin röportajlarını izledim. Hazırlarken çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Tarih araştırmacısı Ahmet Gürel, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Elmacı'nın konuşmalarının ardından Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Cengiz Çaylak Uğur Okulları adına Genel Müdür Nil Çiçek'e bağış plaketi takdim etti.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri

