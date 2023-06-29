Büyükada ‘çöp ada'ya döndü

Büyükada'nın çöp sorunu bir türlü bitmek bilmiyor. Dışarı bırakılan çöplerin yanı sıra bu kez taşan çöp kutuları dikkat çekti. Sahil şeridinde bulunan çöp kutularından taşan çöpler bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Belediye çöplere yetişemiyor

Büyükadalı bir vatandaş, “Çöp toplama hizmeti yapılmıyor. Sahillerdeki çöpler rüzgarla denize dağılıyor Eylül'e kadar çöplerle yüzüyoruz. Geçen sene de aynısı oldu. Adalar Belediyesi yetişemediği için toplanmıyormuş. Madem öyle yoğun dönemlerde ek hizmet alın. Büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyesi aynı parti. Yani CHP. Yazlık bölgeler çöpün tamamını üretmediği, çoğunluğun sebebinin günübirlikçiler olduğunu söylüyorlar ama en yüksek çöp vergisini adalı ödüyor. Ama böyle bir görüntüde yüzmek zorunda kalıyoruz. O da boş yer bulursak” dedi.

Şükrü Abanoz



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