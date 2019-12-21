İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükada'da ‘Fayton Bekleme Meydanı' temizleniyor

Büyükada'da ‘Fayton Bekleme Meydanı' temizleniyor
Büyükada'da ‘Fayton Bekleme Meydanı' temizleniyor

Büyükada’da ‘Ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararının ardından, faytonların bulunduğu meydan boşaltılarak temizleme çalışmalarına başlandı.

Büyükada’da ‘Fayton Bekleme Meydanı’ temizleniyor - Tıkla İzle

İstanbul Valiliği, Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, ‘Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyükada Aya Nikola Mevki'inde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergâhların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına' dair karar almıştı.

Kararın ardından faytonların bulunduğu meydanın boşaltılmasıyla birlikte, İSTAÇ görevlileri, meydanda, atların geçiş güzergahlarında ve İSPARK'a ait ahırlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan temizlik çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından çevrede alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Gamze Erdemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.