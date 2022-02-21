Büyükada'da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Olay, Büyükada Oltacı Sokak'ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin suları kesik olan bir vatandaş, sokaktaki ana vanayı kaçak açmaya çalışınca İSKİ borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesilirken, sokak üzerinde bulunan bazı daireler olumsuz etkilendi.

İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, basınçlı suyun metrelerce yükseldiği görülüyor.

Halit Arslan

