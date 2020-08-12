İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükada'da üç katlı ahşap bina küle döndü

Büyükada'da üç katlı ahşap bina küle döndü
Büyükada'da üç katlı ahşap bina küle döndü

Büyükada'da saat 15.00 sıralarında üç katlı ahşap bir binanın çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm binayı kapladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı engellerken, yükselen dumanlar Kartal sahilden görüntülendi.

Büyükada'da üç katlı ahşap bina küle döndü - Tıkla İzle

Büyükada'da saat 15.00 sıralarında üç katlı ahşap bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükada ve Orman İtfaiyesi ekipleri çevre güvenliğini polis ekipleriyle birlikte sağlayarak alevlere müdahale etti. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, oluşan yoğun duman Kartal sahilden görüntülendi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, üç katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hanifi Bayar- Aykut Zor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.