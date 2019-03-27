Büyükbakkalköy'de top mermisi bulundu

İddiaya göre Büyükbakkalköy'de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. Top mermisini bulan işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Top mermisini bulan işçilerden birisi olayla ilgili olarak; “Su kanalı çalışması yaparken top mermisi bulduk. Hemen polise haber verdik” dedi.

Büyükbakkalköy'de bulunan top mermisi incelenmek üzere götürüldü

Büyükbakkalköy'de tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler tarafından top mermisi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından top mermisi, incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

Büyükbakkalköy'de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri ile bomba imha uzman ekipleri sevk edilirken, bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede yapılan incelemelerin ardından, top mermisi incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

Caner Evyapan - Zeki İpek - Metin Başar