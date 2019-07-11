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Büyükçekmece Basketbol, NBA Yaz Ligi'nden oyuncu bakıyor

Büyükçekmece Basketbol, NBA Yaz Ligi'nden oyuncu bakıyor
Büyükçekmece Basketbol, NBA Yaz Ligi'nden oyuncu bakıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Başantrenör Serhat Şehit, ABD'de NBA Yaz Ligi'ni takip ederek, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Büyükçekmece Basketbol'da Genel Menajer Serdar Çağlan yaptığı açıklamada, "2019-2020 sezonunda Avrupa'nın en zor Ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde bu yıl 5. kez mücadele edeceğiz. Büyükçekmece Basketbol olarak yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Başantrenörümüz Serhat Şehit ABD'ye gitti ve NBA Yaz Ligi maçlarını izleyip gerekli temaslarda ve görüşmelerde bulunuyor. Amacımız bu yıl ekonomik olan bütçemiz ile en iyisini yapmaya çalışmak olacaktır" şeklinde konuştu. 

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