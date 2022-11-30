Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıktırılan üst geçit ile ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı içerisinde hem ömrünü tamamladığı hem de yol genişletme çalışması amacıyla Büyükçekmece E-5 karayolu üzerinde bulunan belediye üst geçidi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıktırılmış, yerine ise yenisi yapılacağı söylenmişti. Üst geçidin yıktırılmasından 18 ay geçmesine rağmen yenisi yapılmadı. En yakın üst geçidin birkaç yüz metre ötede olması ve yakında bulunan alt geçitte ise asansör olmaması nedeniyle engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Vatandaşlar, söz verilen köprünün bir an önce yeniden yapılmasını isterken, konu ile ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların şikayetlerini doğru bulduğunu ve üst geçit sorunun İBB tarafından en kısa zamanda bitirileceğine inandığını söyledi.

“Köprünün yeniden yapımı gecikti”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bahsettiğimiz yaya üst geçidinin bulunduğu alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev sahası içerisindedir. Bugüne kadar alışveriş merkezinin önünde büyük bir sorun vardı. Kuzey ve güney yan yolu yapılmadığı için E-5 üzerinde trafik sorunu yaşanıyordu. Bunların çözülmesi için üst geçidin yapılması gerekiyordu ve üst geçidi de Büyükçekmece Belediyesi ve TÜYAP olarak beraber yapmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst geçidi yıktı ve D-100 Karayolu rahatladı ama köprünün yeniden yapımı gecikti. Vatandaşların şikayetleri doğrudur ve biz de doğrunun yanındayız” dedi.

“Üst geçit sorununun en kısa zamanda biteceğine inanıyorum”

Üst geçidin en kısa zamanda bitirileceğine inandığını söyleyen Akgün, “Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yaptığım sorgulamada projenin bitmekte olduğunu ve 2022 sonuna kadar yapılacağını öğrendim. Yürüyen merdivenli, engelli vatandaşlarımız için asansörlü ve yaklaşık on bine yakın öğrencinin kullanacağı üst geçit sorunun bitirileceğine inanıyorum. İBB bugüne kadar kordon boyu başta olmak üzere iyi hizmetler yaptı ama bir üst geçidin problem olmaması gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda vatandaşlarımızın bu sorununun biteceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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