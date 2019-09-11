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Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesinden yüzde 80 burs imkanı

Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesinden yüzde 80 burs imkanı
Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesinden yüzde 80 burs imkanı

Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesi işbirliğiyle ek kontenjan kayıtlarında Arel Üniversitesini tercih eden öğrencilere yüzde 80 burs imkanı tanınıyor.

  Eğitime destek vermeye devam ettiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerimiz için kaçırılmaz bir fırsat. Arel Üniversitesi ile birlikte Büyükçekmece'de eğitim seferberliği başlattık. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Ek kontenjan kayıtlarıyla Arel Üniversitesi'ne başvuruda bulunan öğrencilere yüzde 80 burs imkanı tanınıyor. Tabii belirli koşulları var. Detaylı bilgi almak isteyenler Arel Üniversitesi ile iletişime geçebilir” dedi.

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