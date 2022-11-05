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Büyükçekmece E-5'te kaza: Direksiyonda fenalaşan sürücü kaza yaptı

Büyükçekmece E-5'te kaza: Direksiyonda fenalaşan sürücü kaza yaptı
Büyükçekmece E-5'te kaza: Direksiyonda fenalaşan sürücü kaza yaptı

Büyükçekmece E-5’te sürücüsünün rahatsızlandığı araç kontrol çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükçekmece E-5’te kaza: Direksiyonda fenalaşan sürücü kaza yaptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece Güzelce mevki Mimar Sinan istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 CYS 755 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolünü kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı. Yolda kaza nedeniyle bir süre oluşan trafik yoğunluğu aydınlatma direği ve aracın kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Mert Yıldırım - Murat Delice

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