Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif'in cenazesi adli tıptan alındı

20 yaşındaki Elif Toru'nun cesedi dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü yakınlarında bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğu tespit edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Toru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Elif Toru'nun cenazesi bugün aile yakınlarına teslim edildi. Genç kızın cenazesinin memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

Selim Bayraktar





