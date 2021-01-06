Büyükçekmece gölünde korkutan görüntü: Suyun çekildiği alanda yeni kıyı seti oluştu

Suların yüzlerce metre çekilmesi ile gölde yeni kıyı seti oluştu. Öte yandan avcıların göl içerisine özellikle akşam kaçak avcılık yapmak için kamışlardan oluşturdukları gizlenme alanı havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların bugün itibariyle doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.47'ye kadar indi. Bu oran 2020 yılında yüzde 39.31, 2019 yılında yüzde 86.86, 2018 yılında ise yüzde 65.51 olarak kayıtlara geçmişti. Kuraklığın en net görüntüsü, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nün havadan çekilen görüntüsü ile gözler önüne serildi. Suların yüzlerce metre çekildiği alanda çorak arazi ortaya çıktı. Suların çekilmesi ile birlikte göl içerisinde yeni kıyı seti de oluştu. Oluşan kıyı setinin gerisinde küçük göl birikintileri olduğu görüldü. Bunun yanı sıra suyun çekildiği alanın hemen kıyısına avcılar tarafından sazlıklardan oluşan geçici avlanma alanı yapıldığı görüldü.

Öte yandan gölde su doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17'ye kadar düştü. Bu oran 2020 yılında 34.64, 2019 yılında yüzde 95.02, 2018 yılında yüzde 51.79, 2017 yılında yüzde 34.48, 2016 yılında 42.02, 2015 yılında 48.06, 2014 yılında ise 32.62 olarak kayda geçmişti.

İstanbul'un diğer su kaynaklarında son durum ise şöyle açıklandı: “ Ömer 16.27, Pabuçdere 4.18, Sazlıdere 5.33, Alibeyköy 29.58, Terkos 20.46, Kazandere 6.37, Elmalı 22.98, Darlık 45.88, Istrancalar 25.58"

5 Ocak 2020 yılında 339 milyon metreküp su bulunan barajlarda bu rakam bugün itibariyle 171 milyon seviyesine kadar indi. İstanbul'a günlük olarak verilen temiz su miktarı ise ortalama3 milyon metreküp olarak biliniyor.

Emre Baba - Ertuğrul Gün

