Büyükçekmece TEM'de feci kaza, TIR devrildi sürücü kupa ile göl havzasına uçtu

Kaza, saat 10.50 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Turan Öztürk yönetimindeki tır göl üzerindeki viyadükten geçerken bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonrası Öztürk tır kupası ile birlikte göl havzasına uçtu. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken trafik ise Edirne istikametinde durdu.

Film sahnesi gibi kurtarılma anı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı olarak direksiyon kabininde bekleyen Öztürk'ü kurtarma için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ve halat yardımıyla göl havzasına inen ekipler sürücüyü yaralı olarak halat yardımıyla yukarı çıkardı. Ağır yaralanan Öztürk kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kurtarılma sahneleri dron ile havadan görüntülendi. Yaşanan kaza anını gören vatandaşlar ise verdiği röportajda tırın bir anda sendelediğini ve sonrasında devrildiği kupanın ise göle düştüğünü söyledi. 1 saat 20 dakika boyunca kapanan trafik ise tır kasasının yoldan vinç yardımıyla kaldırılmasıyla kontrollü sağlanmaya başladı.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Yusuf Eker