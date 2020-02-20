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Büyükçekmece'de 3 kilo kokain ele geçirildi

Büyükçekmece'de 3 kilo kokain ele geçirildi
Büyükçekmece'de 3 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece'de bir daireye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 kilo kokain ele geçirilirken, uyuşturucu madde kalıpları ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Baskından gözaltına alınan V.A. isimli zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Vedat kod adlı bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği kokaini İstanbul Büyükçekmece bölgesinde depoladığı, buradan diğer ilçelerdeki torbacılara dağıtım yapacağı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin V.A. olduğu, Büyükçekmece'de bulunan bir siteye değişik zaman ve saatlerde giriş yaptığı tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ekipleri gece yarısı şüpheli V.A.'nın siteye giriş yaptığını belirledi ve uyuşturucu maddelerin depolandığı daire tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli V.A.'yı daireden çıkış yaptığı esnada kıskıvrak yakaladı. Narkotik dedektör köpeği “Bingo”nun da katıldığı operasyonda evin adeta bir imalathaneyi andırdığı görüldü. Aramalarda; satışa hazır halde 3 kilo kokain, 1 adet uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda uyuşturucu madde kalıbı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

V.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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