Büyükçekmece'de akli dengesi bozuk kadın camiye zarar verdi

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Merkez Camii'nde yaşandı. İddiaya göre akli dengesi bozuk bir kadın öğlen namazı öncesinde camiye geldi. Çevrede kimsenin olmadığını gören kadın caminin içerisine zarar vermeye başladı. Elektrik kablolarını koparan kadın, halılara, ses sistemine ve klimaya zarar verdikten sonra, camiye gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar kadını yakaladıktan sonra polisi çağırarak kadını teslim etti. Kendisine neden böyle bir şey yaptığı sorulan kadın ise “Temizlik yapıyorum” dedi. Yaşanan olaydan sonra camiyi ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve ekibi ise caminin eski haline getirilmesi için çalışmalara başladı.

“Aynı kadın arka tarafta birkaç gün önce konteynerleri yakmış”

Yaşana olayı anlatan cami imamı Ahmet Ensari, “Akli dengesi bozuk olan bir kadın. Temizlik yapıyorum diyerek buraları alt üst etmiş, tesisatları kopartıp dolapları devirmiş. Bizde emniyeti çağırıp teslim ettik. Belediye başkanı geldi ekibiyle camiyi toplamaya başladı. Birkaç gün önce aynı kadın arka tarafta konteynerleri yakmış” dedi.

Yaşananları anlatan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cami Derneği Başkanı Cafer Demirkaya, “Akli dengesi bozuk bir kadın kimsenin olmadığı bir saatte buraya girmiş. Camiyi dağıtmış. Yakaladık kadını polise teslim ettik” diye konuştu.

Murat Delice